Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий вторую строчку, заметно сократил отставание от лидера — серба Новака Джоковича. Перед стартом Australian Open отрыв уроженца Белграда составлял 2080 очков, теперь он уменьшился до 890 баллов.
Итальянец Маттео Берреттини обошел Андрея Рублева, сместив его с шестой на седьмую позицию. Победитель AO Рафаэль Надаль остался на пятой строчке рейтинга.
Рейтинг АТР. 31 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278.
7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4830.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705.
...
15 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
27 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1815.