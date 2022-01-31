Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге ATP

Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий вторую строчку, заметно сократил отставание от лидера — серба Новака Джоковича. Перед стартом Australian Open отрыв уроженца Белграда составлял 2080 очков, теперь он уменьшился до 890 баллов.

Итальянец Маттео Берреттини обошел Андрея Рублева, сместив его с шестой на седьмую позицию. Победитель AO Рафаэль Надаль остался на пятой строчке рейтинга.

Рейтинг АТР. 31 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278.

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4830.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705.

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15 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2633...

27 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1815.