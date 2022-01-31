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    Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий вторую строчку, заметно сократил отставание от лидера — серба Новака Джоковича. Перед стартом Australian Open отрыв уроженца Белграда составлял 2080 очков, теперь он уменьшился до 890 баллов.

    Итальянец Маттео Берреттини обошел Андрея Рублева, сместив его с шестой на седьмую позицию. Победитель AO Рафаэль Надаль остался на пятой строчке рейтинга.

    Рейтинг АТР. 31 января

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125.
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780.
    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170.
    5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.
    6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278.
    7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4830.
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.
    9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923.
    10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705.
    ...
    15 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
    27 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1815.

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