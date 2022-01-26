Australian Open. Медведев сыграет с Оже-Альяссимом, Коллинз выбила Корне

В среду, 26 января, в Мельбурне проходят матчи 1/4 финала Australian Open-2022

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Даниэль Коллинз (США) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:1

Американка Даниэль Коллинз пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/4 финала она уверенно обыграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. На счету Коллинз 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки — 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 из 3 (33%) удачных брейков.

В полуфинале Коллинз встретится с победительницей пары Ига Швентек (Польша) — Кайя Канепи (Эстония).

Пары

Кудерметова (Россия) / Мертенс (Бельгия) — Флипкенс (Бельгия) / Соррибес-Тормо (Испания) — 6:3, 6:4

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиз Мертенс вышли в полуфинал Australian Open-2022 в парном разряде.

В матче 1/4 финала Кудерметова и Мертенс обыграли пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету Кудерметовой и Мертенс 2 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующие их соперницы определятся в матче Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс.