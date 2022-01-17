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    Australian Open. Осака начала защиту титула с победы, Потапова и Александрова вылетели, Хачанов вышел в следующий круг

    Обзор матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Наоми Осака
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    Наоми Осака
    В ночь на 17 января стартовал Australian Open-2022

    Женщины

    Наоми Осака (Япония) — Мария Осорио Серрано (Колумбия) — 6:3, 6:3

    Японская теннисистка Наоми Осака в первом круге Australian Open обыграла колумбийку Марию Осорио Серрано со счетом 6:3, 6:3.

    Поединок продлился 1 час 10 минут. На счету Осаки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

    Во втором круге Наоми, которая является действующей чемпионкой Australian Open, сразится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Мэдисон Бренгл (США).

    Александра Саснович (Белоруссия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3:6, 6:1, 6:7 (5:10)

    в другом поединке белоруска Александры Саснович уступила китаянке Чжэн Циньвэнь — 3:6, 6:1, 6:7 (5:10). Во втором раунде китаянка сыграет с пятой сеяной Марией Саккари из Греции.

    Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 4:6, 0:6

    Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 4:6, 0:6.

    Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

    В этом матче на счету Потаповой 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток. У ее оппонентки — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 4 (100%) по реализованным брейкам.

    В следующем круге Джорджи сыграет с победительницей пары Тереза Мартинцова (Чехия) — Лорен Дэвис (США).

    Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США) — 5:7, 3:6

    Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге Australian Open уступила американке Бернарде Пере со счетом 5:7, 3:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Александрова подала 4 эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5, но при этом проиграла 5 геймов на своей подаче.

    Во втором круге Пере будет противостоять победительница пары Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Пегула (США).

    Элина Свитолина (Украина) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)

    Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open обыграла француженку Фиону Ферро со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

    Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Украинка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

    Во втором круге Свитолина встретится с Армони Тан из Франции, которая обыграла казахстанку Юлию Путинцеву (6:3, 6:3).

    Мужчины

    Денис Шаповалов (Канада) — Ласло Дьере (Сербия) — 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

    Канадец Денис Шаповалов переиграл серба Ласло Дьере — 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. Следующим соперником 14-го сеяного Шаповалова станет кореец Квон Сун Ву, который на старте турнира одолел датчанина Хольгера Руне — 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.

    Гаэль Монфис (Франция) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:1, 6:1, 6:3

    17-й сеяный француз Гаэль Монфис уверенно обыграл аргентинца Федерико Корию — 6:1, 6:1, 6:3. Этот матч длился 1 час 37 минут. Следующим соперником Монфиса будет победитель пары Александр Бублик (Казахстан) — Эрнесто Эскобедо (США).

    Карен Хачанов (Россия) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)

    Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open обыграл американца Дениса Кудлу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

    За 2 часа 32 минуты матча Хачанов 17 раз подал навылет и взял четыре гейма на приеме. Кудла совершил пять эйсов и выиграл два гейма на подаче соперника.

    Теннисисты во второй раз провели очный матч, счет в личном противостоянии стал равным.

    В следующем круге Хачанов встретится с французом Бенджамином Бонзи.

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