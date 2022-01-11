Соболенко сенсационно проиграла второй матч в сезоне

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
В стартовом матче Соболенко потерпела поражение от шведской теннисистки Ребекки Петерсон — 7:5, 1:6, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
За это время Арина выполнила 8 подач навылет, допустила 21 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.
На прошлой неделе Соболенко не выиграла ни одного матча на первом турнире в Аделаиде. Вторая ракетка мира уступила словенке Кайе Юван, допустив при этом 18 двойных ошибок.
Следующей соперницей Петерсон станет американка Мэдисон Брэнгл, которая в первом раунде обыграла россиянку Анастасию Потапову.