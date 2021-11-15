Тарпищев: С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал стартовую победуна Итоговом турнире ATP.

Напомним, 14 ноября, россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

«Хуркач — серьёзный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-пойнтов.

Более грамотным и искусным оказался Медедев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сета. Это говорит об определённом классе.

Хуркач и Медведев хорошо подавали, но у Дани было преимущество в розыгрыше с приёма второй подачи. А так, игра была абсолютно ровная и сложная.

С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс», — сказал Тарпищев «Чемпионату».