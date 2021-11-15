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    Тарпищев: С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс

    Теннис Даниил Медведев Хуберт Хуркач ATP Итоговый чемпионат ATP Шамиль Тарпищев Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал стартовую победу Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Напомним, 14 ноября, россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

    «Хуркач — серьёзный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-пойнтов.

    Более грамотным и искусным оказался Медедев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сета. Это говорит об определённом классе.

    Хуркач и Медведев хорошо подавали, но у Дани было преимущество в розыгрыше с приёма второй подачи. А так, игра была абсолютно ровная и сложная.

    С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

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