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    Чилич стал победителем турнира в Санкт-Петербурге

    Теннис ATP Марин Чилич Тейлор Фритц Прогнозы на теннис
    Хорват Марин Чилич стал победителем турнира St. Petersburg Open, призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

    Марин Чилич
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    Марин Чилич

    В финальном матче хорватский теннисист за 2 часа 25 минут победил американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

    35-я ракетка мира совершил 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-поинтов.

    Фритц занимающий 28-е место в рейтинге ATP, записал в свой актив 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

    Чиличу 33 года, он завоевал свой 20-й титул ATP, а также второй титул в Санкт-Петербурге (первый он взял в 2011 году).

    Хорват является победителем Открытого чемпионата США 2014 года, а также финалистом Уимблдона-2017 и Открытого чемпионата Австралии-2018.

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