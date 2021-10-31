Чилич стал победителем турнира в Санкт-Петербурге

Хорватстал победителем турнира, призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

В финальном матче хорватский теннисист за 2 часа 25 минут победил американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

35-я ракетка мира совершил 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-поинтов.

Фритц занимающий 28-е место в рейтинге ATP, записал в свой актив 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

Чиличу 33 года, он завоевал свой 20-й титул ATP, а также второй титул в Санкт-Петербурге (первый он взял в 2011 году).

Хорват является победителем Открытого чемпионата США 2014 года, а также финалистом Уимблдона-2017 и Открытого чемпионата Австралии-2018.