ATP рассматривает ситуацию с обвинением Зверева в домашнем насилии

Ассоциация теннисистов-профессионалов выступила с заявлением относительно, которого обвиняют в домашнем насилии.

Бывшая девушка немецкого теннисиста ранее заявила, что Зверев избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями избиений.

«Против Александра Зверева выдвинуты серьезные обвинения, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями.

Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения.

Также мы будем отслеживать, как будет развиваться ситуация с предварительными запретами, которые Зверев получил в немецком суде», — говорится в заявлении.