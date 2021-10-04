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    ATP рассматривает ситуацию с обвинением Зверева в домашнем насилии

    Теннис Александр Зверев ATP Вокруг тенниса Прогнозы на теннис
    Ассоциация теннисистов-профессионалов выступила с заявлением относительно Александра Зверева, которого обвиняют в домашнем насилии.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Бывшая девушка немецкого теннисиста ранее заявила, что Зверев избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями избиений.

    «Против Александра Зверева выдвинуты серьезные обвинения, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями.

    Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения.

    Также мы будем отслеживать, как будет развиваться ситуация с предварительными запретами, которые Зверев получил в немецком суде», — говорится в заявлении.

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