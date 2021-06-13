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    Циципас: Надеюсь однажды добиться хотя бы половины того, чего добился Новак

    Теннис Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Стефанос Циципас дал комментарий после поражения в финале «Ролан Гаррос», в котором он встречался с Новаком Джоковичем. Счет в матче составил 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу серба.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Я боролся изо всех сил, делал все, что мог. Это был мой первый финал. Я провел хороший турнир и доволен. Но Новак — великий чемпион, и я надеюсь однажды добиться хотя бы половины того, чего добился он.

    Я очень благодарен всем своим болельщикам и моей команде, которые всегда рядом и поддерживают меня на пути к мечте. Это долгий путь. Спасибо "Ролан Гаррос" за эти две памятные недели. Надеюсь вернуться в следующем году и снова хорошо выступить», — цитирует Циципаса пресс-служба турнира.

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