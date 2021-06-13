Циципас: Надеюсь однажды добиться хотя бы половины того, чего добился Новак

Стефанос Циципас Фото: globallookpress.com
«Я боролся изо всех сил, делал все, что мог. Это был мой первый финал. Я провел хороший турнир и доволен. Но Новак — великий чемпион, и я надеюсь однажды добиться хотя бы половины того, чего добился он.
Я очень благодарен всем своим болельщикам и моей команде, которые всегда рядом и поддерживают меня на пути к мечте. Это долгий путь. Спасибо "Ролан Гаррос" за эти две памятные недели. Надеюсь вернуться в следующем году и снова хорошо выступить», — цитирует Циципаса пресс-служба турнира.