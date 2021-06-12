Джокович победил Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Сербстал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

В полуфинале «Ролан Гаррос» 1-я ракетка мира за 4 часа и 13 минут взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем, занимающим 3-е место в рейтинге ATP — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Чемпион «Ролан Гаррос»-2016 совершил шесть эйсов при трех двойных ошибках и реализовал восемь брейк-поинтов из 22.

Надаль шесть раз подал навылет при 11 двойных ошибках и реализовал шесть брей-кпоинтов из 16.

Для испанца это поражение стало лишь 3-м в 108 матчах в карьере на Открытом чемпионате Франции

В финале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.