Циципас: Пора показать, что я могу сыграть и с Надалем, и с Джоковичем

Грекподелился впечатлениями от выхода в финал

В полуфинале парижского турнира греческий теннисист одержал победу над Александром Зверевым (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3).

«Это очень много для меня значит. Матч был очень эмоциональный, в нем было много разных отрезков, так что в конце я испытал мощное облегчение, когда сумел благополучно завершить его.

Было очень тяжело. Было сложно все держать под контролем, какие-то моменты отпускать. Мне удалось довести матч до победы, когда это было необходимо. Горжусь собой.

Для меня это важнейший момент. Я с детства смотрел "Ролан Гаррос", это был любимый турнир моего тренера, я с ним вырос, мы всегда следили за ним.

Мои эмоции после матча были связаны с этим достижением, но и с моим тренером. Он сейчас в Афинах и уверен, что гордится мной.

В финале я все свое тело оставлю на корте. Пора показать, что я могу сыграть и с Надалем, и с Джоковичем, которые уже не один раз добивались тут успехов.

С нетерпением жду этот вызов и возможность ответить на него», — приводит слова грека пресс-служба ATP.

Второй финалист турнира определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.