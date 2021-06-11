Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка-2021. Все, что нужно знать о турнире
  • 23:52
    • Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
  • 23:23
    • Дзюба: Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами
  • 23:16
    • Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов
  • 19:46
    • Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 13:22
    • Карасев будет резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония
    Все новости спорта

    Циципас: Пора показать, что я могу сыграть и с Надалем, и с Джоковичем

    Теннис Стефанос Циципас Ролан Гаррос ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выхода в финал «Ролан Гаррос».

    Стефанос Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас

    В полуфинале парижского турнира греческий теннисист одержал победу над Александром Зверевым (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3).

    «Это очень много для меня значит. Матч был очень эмоциональный, в нем было много разных отрезков, так что в конце я испытал мощное облегчение, когда сумел благополучно завершить его.

    Было очень тяжело. Было сложно все держать под контролем, какие-то моменты отпускать. Мне удалось довести матч до победы, когда это было необходимо. Горжусь собой.

    Для меня это важнейший момент. Я с детства смотрел "Ролан Гаррос", это был любимый турнир моего тренера, я с ним вырос, мы всегда следили за ним.

    Мои эмоции после матча были связаны с этим достижением, но и с моим тренером. Он сейчас в Афинах и уверен, что гордится мной.

    В финале я все свое тело оставлю на корте. Пора показать, что я могу сыграть и с Надалем, и с Джоковичем, которые уже не один раз добивались тут успехов.

    С нетерпением жду этот вызов и возможность ответить на него», — приводит слова грека пресс-служба ATP.

    Второй финалист турнира определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?
  • Бельгия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Сможет ли Павлюченкова выиграть «Ролан Гаррос»?
  • Крейчикова — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Дания начнет Евро с крупной победы над финнами?
  • Дания — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.45
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крейчикова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2020
  • Футбол
  • 17/06/2021 в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Мексика — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры