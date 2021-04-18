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    Рублев уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис ATP Стефанос Циципас Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Грек Стефанос Циципас стал победителем турнира Rolex Monte-Carlo Masters в Монако, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В финальном матче греческий теннисист за час и 12 минут обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 6:3.

    Рублев один раз подал навылет, не ошибался на своей подаче и не имел ни одного брейк-пойнта.

    Циципас сделал три эйса при отсутствии двойных ошибок и реализовал все три брейк-пойнта.

    Стефанос Циципас впервые в своей карьере выиграл трофей серии «Мастерс». Предыдущим победителем турнира был итальянский теннисист Фабио Фоньини.

    Несмотря на поражение, Рублев на следующей неделе поднимется в рейтинге ATP на 7-е место, обойдя Роджера Федерера.

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