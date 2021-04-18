Рублев уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В финальном матче греческий теннисист за час и 12 минут обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 6:3.
Рублев один раз подал навылет, не ошибался на своей подаче и не имел ни одного брейк-пойнта.
Циципас сделал три эйса при отсутствии двойных ошибок и реализовал все три брейк-пойнта.
Стефанос Циципас впервые в своей карьере выиграл трофей серии «Мастерс». Предыдущим победителем турнира был итальянский теннисист Фабио Фоньини.
Несмотря на поражение, Рублев на следующей неделе поднимется в рейтинге ATP на 7-е место, обойдя Роджера Федерера.