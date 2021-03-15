ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью
  • 08:19
    • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
  • 09:09
    • Во время матча ПСЖ ограбили дома Ди Марии и Маркиньоса
  • 07:59
    • Медведев — вторая ракетка мира
  • 00:57
    • ПСЖ дома проиграл «Нанту»
  • 00:53
    • «Севилья» одержала победу в дерби с «Бетисом»
    Все новости спорта

    Медведев — вторая ракетка мира

    Теннис ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Андрей Рублёв Карен Хачанов Рафаэль Надаль Стефанос Циципас Григор Димитров Маттео Берреттини Диего Шварцман Роджер Федерер Прогнозы на теннис
    Официальный сайт АТР 15 марта обновил рейтинг лучших теннисистов планеты.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Первую строчку списка продолжает возглавлять серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире в Марселе впервые в карьере поднялся на второе место, сместив с этой позиции испанца Рафаэля Надаля.

    Ранее из российских игроков так высоко поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин — они оба были №1.

    На восьмом месте продолжает находиться Андрей Рублев, одну позицию потерял Карен Хачанов (22-е место, а Аслан Карацев поднялся на три ступеньки (42-е место).

    Рейтинг АТР от 15 марта

    1. Новак Джокович, Сербия — 12 008 очков.
    2. Даниил Медведев, Россия — 9 940
    3. Рафаэль Надаль, Испания — 9 670
    4. Доминик Тим, Австрия — 8 625
    5. Стефанос Циципас, Греция — 6 765
    6. Роджер Федерер, Швейцария — 6 375
    7. Александр Зверев, Германия — 5 635
    8. Андрей Рублев, Россия — 5 011
    9. Диего Шварцман, Аргентина — 3 640
    10. Маттео Берреттини, Италия — 3 453.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпулю» пора набирать очки
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Барселона» отведет душу на «Уэске»?
  • «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сколько раз «Нэшвилл» забьет «Тампе»?
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денвер — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Гент — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры