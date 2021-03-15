Медведев — вторая ракетка мира

Первую строчку списка продолжает возглавлять серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире в Марселе впервые в карьере поднялся на второе место, сместив с этой позиции испанца Рафаэля Надаля.
Ранее из российских игроков так высоко поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин — они оба были №1.
На восьмом месте продолжает находиться Андрей Рублев, одну позицию потерял Карен Хачанов (22-е место, а Аслан Карацев поднялся на три ступеньки (42-е место).
Рейтинг АТР от 15 марта
1. Новак Джокович, Сербия — 12 008 очков.
2. Даниил Медведев, Россия — 9 940
3. Рафаэль Надаль, Испания — 9 670
4. Доминик Тим, Австрия — 8 625
5. Стефанос Циципас, Греция — 6 765
6. Роджер Федерер, Швейцария — 6 375
7. Александр Зверев, Германия — 5 635
8. Андрей Рублев, Россия — 5 011
9. Диего Шварцман, Аргентина — 3 640
10. Маттео Берреттини, Италия — 3 453.