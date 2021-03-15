Медведев — вторая ракетка мира

Официальный сайт АТР 15 марта обновил рейтинг лучших теннисистов планеты.

Первую строчку списка продолжает возглавлять серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире в Марселе впервые в карьере поднялся на второе место, сместив с этой позиции испанца Рафаэля Надаля.

Ранее из российских игроков так высоко поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин — они оба были №1.

На восьмом месте продолжает находиться Андрей Рублев, одну позицию потерял Карен Хачанов (22-е место, а Аслан Карацев поднялся на три ступеньки (42-е место).

Рейтинг АТР от 15 марта

1. Новак Джокович, Сербия — 12 008 очков.

2. Даниил Медведев, Россия — 9 940

3. Рафаэль Надаль, Испания — 9 670

4. Доминик Тим, Австрия — 8 625

5. Стефанос Циципас, Греция — 6 765

6. Роджер Федерер, Швейцария — 6 375

7. Александр Зверев, Германия — 5 635

8. Андрей Рублев, Россия — 5 011

9. Диего Шварцман, Аргентина — 3 640

10. Маттео Берреттини, Италия — 3 453.