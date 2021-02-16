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    Тарпищев: Заслуга Карацева, что Димитров сломался и так сыграл последние два сета

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    В четвертьфинале Карацев одержал победу над болгарином Григором Димитровым.

    «Заслуга Карацева, что Димитров сломался и так сыграл последние два сета. Заслуга острой игры. Аслан тяжело входил в игру, но когда он взял второй сет, уже можно было думать о положительном результате. Он вработался, нужно было просто найти подачу.

    Самый опасный момент был в начале четвёртого сета, чтобы не расслабиться, сохранить нормализацию нервной системы. Настоящий король. Пройти такой жизненный путь и так ровно сыграть.

    Будет очень сложно восстановиться, потому что он впервые в такой атмосфере. Мне кажется, Джокович был бы удобнее Карацеву. С ним не надо ничего бояться, так как он первая ракетка, нервничать вообще не надо. Плюс Зверев лучше подаёт первую подачу, а Джокович вяжет, тогда как наш ударами разрывает. Поэтому с Джоковичем Карацеву будет легче», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

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