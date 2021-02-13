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    Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Australian Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В третьем раунде соревнований четвертый сеянный одолел серба Филипа Краиновича в пяти сетах— 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

    Продолжительность поединка составила 3 часа 6 минут. Медведев в игре с сербом совершил 15 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов (35%). У его оппонента, имеющего 33-ю позицию в рейтинге, — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11 (27%).

    Следующим соперником 25-летнего россиянина станет американец Маккензи Макдональд, который в трех сетах разобрался с юножноамериканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

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