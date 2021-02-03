Павлюченкова уступила Мугурусе на турнире в Мельбурне

Российская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия), проиграв представительнице Испаниисо счетом 1:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 56 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

Следующей соперницей Мугурусы будет второй номер посева София Кенин из США.

Напомним, ранее еще одна представительница России Вера Звонарева в третьем круге проиграла чешке Маркете Вондроушовой. Таким образом, на турнире не осталось российских теннисисток.