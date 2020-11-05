Тарпищев: Медведев играет неплохо и может подойти к Итоговому турниру ATP в отличной форме

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал выступлениена «Мастерсе» в Париже.

В 1/8 финала российский теннисист обыграл представителя Австралии Алекса де Минаура.

«Медведев на этом турнире играет неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы ближе к корту действовал.

В отличие от других наших, прежде всего Рублёва, ему надо больше играть, надо больше соревновательной практики.

Два поражения на грунтовых турнирах, которые ранее были у Медведева, — это следствие растренированности нервной системы.

Когда проиграл два турнира — в Гамбурге и "Ролан Гаррос", появился плохой психологический подтекст.

Плюс наигрываться негде, ушла спортивная злость. Но это вопрос времени, и Даня может подойти уже к Итоговому турниру в отличной форме», — приводит слова Тарпищева ТАСС. 0