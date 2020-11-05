ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лацио»Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ
  • 19:15
    • Широкову грозит два года лишения свободы за избиение арбитра
  • 18:08
    • Чехия обыграла Швецию на старте Кубка Карьяла
  • 17:55
    • Тестирование Шунина на коронавирус показало сомнительный результат
  • 17:45
    • Агенты Халка связывались с «Зенитом» — СМИ
  • 17:26
    • УЕФА предложил пересмотреть правило игры рукой
    Все новости спорта

    Тарпищев: Медведев играет неплохо и может подойти к Итоговому турниру ATP в отличной форме

    Теннис Даниил Медведев ATP Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже.

  • 8000
  • Бонус по VIP-промо LIVESPORTЗабрать!

    В 1/8 финала российский теннисист обыграл представителя Австралии Алекса де Минаура.

    «Медведев на этом турнире играет неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы ближе к корту действовал.

    В отличие от других наших, прежде всего Рублёва, ему надо больше играть, надо больше соревновательной практики.

    Два поражения на грунтовых турнирах, которые ранее были у Медведева, — это следствие растренированности нервной системы.

    Когда проиграл два турнира — в Гамбурге и "Ролан Гаррос", появился плохой психологический подтекст.

    Плюс наигрываться негде, ушла спортивная злость. Но это вопрос времени, и Даня может подойти уже к Итоговому турниру в отличной форме», — приводит слова Тарпищева ТАСС. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли ЦСКА команду Дика Адвоката?
  • «Фейенорд» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Стоит ли финнам опасаться сборную России?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Справится ли «Мольде» с атаками «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.72
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фейенорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Заря — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лудогорец — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.62
  • Прогноз на матч Милан — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры