Александрова и Павлюченкова прекратили борьбу на турнире в Праге

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг турнира в Праге.

В поединке первого раунда пятая ракетка соревнований уступила украинке Лесе Цуренко — 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Александрова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 5. На счету ее соперницы ни одной двойной ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Цуренко поспорит с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия).

В еще одном матче первого круга россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Нидерландов Аранче Рус со счетом 5:7, 2:6.

Следующей соперницей Рус станет Магдалена Фрех (Польша) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). 0