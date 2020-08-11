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    Александрова и Павлюченкова прекратили борьбу на турнире в Праге

    Теннис WTA Екатерина Александрова Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира в Праге.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    В поединке первого раунда пятая ракетка соревнований уступила украинке Лесе Цуренко — 2:6, 4:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Александрова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 5. На счету ее соперницы ни одной двойной ошибки и 7 брейков.

    За выход в четвертьфинал Цуренко поспорит с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия).

    В еще одном матче первого круга россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Нидерландов Аранче Рус со счетом 5:7, 2:6.

    Следующей соперницей Рус станет Магдалена Фрех (Польша) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). 0

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