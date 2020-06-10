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    Джокович может не сыграть на US Open

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    Первая ракетка мира серб Новак Джокович не исключил, что пропустит Открытый чемпионат США ради более качественной подготовки к «Ролан Гаррос».

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    «Большинство игроков, с которыми я разговаривал, весьма негативно относились к тому, чтобы ехать на US Open. Я на данный момент при текущих условиях склоняюсь к тому, чтобы возобновить сезон на грунте в начале сентября», — цитирует Джоковича RTS.

    Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Все санкционированные турниры были отменены по крайней мере до конца июля.

    US Open запланирован к проведению в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. 0

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