Джокович может не сыграть на US Open

Первая ракетка мира сербне исключил, что пропустит Открытый чемпионат США ради более качественной подготовки к «Ролан Гаррос».

«Большинство игроков, с которыми я разговаривал, весьма негативно относились к тому, чтобы ехать на US Open. Я на данный момент при текущих условиях склоняюсь к тому, чтобы возобновить сезон на грунте в начале сентября», — цитирует Джоковича RTS.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Все санкционированные турниры были отменены по крайней мере до конца июля.

US Open запланирован к проведению в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. 0