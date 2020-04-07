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    Касаткина: В такой форс-мажорной ситуации сложно что-то требовать от WTA

    Теннис Дарья КасаткинаКоронавирус в спорте WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что теннисисты не получают выплат от WTA во время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    «Очки и рейтинг, понятное дело, нужно замораживать. Думаю, это сделать не так сложно. А вот с деньгами другой вопрос.

    Все игроки хотели бы получить какую-то компенсацию, помощь, потому что сейчас все сидят и ничего не получают. При этом я понимаю, насколько это сложно и для WTA, потому что спонсоры тоже теряют деньги.

    В такой форс-мажорной ситуации сложно что-то требовать, но если получится, то будет отлично и мы будем очень благодарны», — сказала Касаткина в эфире программы «Все на Матч!».

    Напомним, ранее стало известно, что ATP, WTA и ITF продлили паузу в сезоне до 13 июля. 0

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