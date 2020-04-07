Касаткина: В такой форс-мажорной ситуации сложно что-то требовать от WTA

Российская теннисисткарассказала, что теннисисты не получают выплат от WTA во время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

«Очки и рейтинг, понятное дело, нужно замораживать. Думаю, это сделать не так сложно. А вот с деньгами другой вопрос.

Все игроки хотели бы получить какую-то компенсацию, помощь, потому что сейчас все сидят и ничего не получают. При этом я понимаю, насколько это сложно и для WTA, потому что спонсоры тоже теряют деньги.

В такой форс-мажорной ситуации сложно что-то требовать, но если получится, то будет отлично и мы будем очень благодарны», — сказала Касаткина в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, ранее стало известно, что ATP, WTA и ITF продлили паузу в сезоне до 13 июля. 0