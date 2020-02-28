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    Потапова уступила канадке в четвертьфинале турнира в Мексике

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    Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика).

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    Потапова проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 3:6, 5:7.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

    Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

    За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Фернандес поспорит с хозяйкой кортов Ренатой Сарасуа, получившей wild card от организаторов.

    В 2019 году победительницей турнира в Акапулько стала китаянка Ван Яфань. 0

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