Потапова уступила канадке в четвертьфинале турнира в Мексике

Анастасия Потапова
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Потапова проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 3:6, 5:7.
Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Фернандес поспорит с хозяйкой кортов Ренатой Сарасуа, получившей wild card от организаторов.
В 2019 году победительницей турнира в Акапулько стала китаянка Ван Яфань. 0