Звонарева покинула турнир в Дохе

Российская теннисисткапотерпела поражение во втором раунде турнира в(Катар).

35-летняя спортсменка в двух сетах проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счетом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Уроженка Москвы не подавала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 4. В активе её визави 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.

За выход в четвертьфинал Сайсай поборется с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счетом 3:6, 6:4, 6:3. 0