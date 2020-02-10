Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В нем лучший из россиянпо-прежнему занимает пятое место. В первой десятке изменений не произошло.

Лидирует серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. На третьей позиции швейцарец Роджер Федерер.

Россиянин Андрей Рублев занимает 15-е место, Карен Хачанов расположился на 17-й позиции, а Евгений Донской опустился на 111-ю строчку.

Рейтинг ATP. 10 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.

… 15 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2174.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995...

111 (109). Евгений Донской (Россия) — 503. 0