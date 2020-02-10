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    Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

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    Опубликован обновленный рейтинг ATP. В нем лучший из россиян Даниил Медведев по-прежнему занимает пятое место. В первой десятке изменений не произошло.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Лидирует серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. На третьей позиции швейцарец Роджер Федерер.

    Россиянин Андрей Рублев занимает 15-е место, Карен Хачанов расположился на 17-й позиции, а Евгений Донской опустился на 111-ю строчку.

    Рейтинг ATP. 10 февраля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
    9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.
    15 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2174.
    17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995...
    111 (109). Евгений Донской (Россия) — 503.     0

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