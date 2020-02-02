Джокович: Уверен, Тим завоюет не один титул на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисистпрокомментировал победу над австрийцемв финале Australian Open-2020.

«Поздравляю Доминика с невероятным турниром. Сегодня ему немного не повезло, но он был близок к тому, чтобы одержать победу. У него еще будет время завоевать не один титул на турнирах "Большого шлема". Хочу выразить большое уважение семье и команде Тима, вы отличные люди», — сказал Джокович.

«В начале этого года произошло несколько ужасных вещей. Пожары в Австралии, конфликты в различных странах, смерть людей. Погиб и один близкий мне человек, во многом бывший моим наставником, — Коби Брайант, разбившийся вместе с дочкой. Я бы сказал, что все эти трагические события напоминают нам, что мы должны быть вместе, должны быть едины. Мы соревнуемся друг с другом, но самое важное — быть благодарным тому, что тебя окружает», — также отметил серб.

«Это мой любимый корт, мой любимый стадион в мире. Очень рад, что вновь держу в руках этот трофей», — резюмировал Джокович.

Напомним, Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open. 0