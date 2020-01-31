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    Australian Open. Тим вышел в финал, триумф Младенович и Бабош

    31 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел второй полуфинал в мужском одиночном разряде, а также состоялся финал в женском парном разряде

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    Доминик Тим
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    Мужчины

    Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

    Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии.

    В полуфинальном поединке пятый номер посева победил немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

    Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Тим выполнил 10 подач навылет, допустил 4 невынужденные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 9.

    На счету Зверева 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 14.

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    • Тим впервые вышел в финал Australian Open, где сыграет с действующим чемпионом Новаком Джоковичем. Для серба этот финал станет восьмым в Мельбурне, в семи предыдущих он побеждал.

    Пары. Женщины

    Кристина Младенович (Франция)/ Тимя Бабош (Венгрия) — Барбора Стрыцова (Чехия)/ Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:2, 6:1

    Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

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    В финальном матче вторые сеянные разгромили лидеров посева чешку Барбору Стрыцову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счетом 6:2, 6:1.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Кристина и Тимя 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-поинтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

    Младенович и Бабош во второй раз выиграли Australian Open. Кристина стала четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде, Бабош — трехкратной. 0

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