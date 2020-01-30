Мугуруса одолела Халеп и вышла в финал АО-2020

Испанская теннисистастала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале она обыграла третью ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Гарбинье сделала 10 эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Симона дважды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:3 в пользу испанки.

В финале Australian Open Мугуруса сыграет с американкой Софией Кенин. Бывшая первая ракетка мира Мугуруса является двукратной чемпионкой мэйджоров. В 2016 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2017-м — Уимблдон. 0