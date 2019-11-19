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    Хачанов и Рублев обыграли хорватских теннисистов на Кубке Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса Карен Хачанов Иван Додиг Андрей Рублёв ATP Прогнозы на теннис
    Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев нанесли поражение хорватским теннисистам в матче Кубка Дэвиса.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В третьей встрече группы В российские теннисисты за полтора часа взяли верх над хорватами Иваном Додигом и Николой Мектичем — 7:6 (7:3), 6:4.

    Сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Хорватии. Следующим соперником команды станут испанские теннисисты.

    Напомним, с этого года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В финале турнира играют 18 команд, разделенных на шесть групп.

    Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал.

    Турнир проходит в Мадриде и завершится 24 ноября. 0

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