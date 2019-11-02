Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Украинская теннисисткастала первой финалисткой Итогового турнира WTA.

Действующая чемпионка турнира в полуфинале прошла швейцарку Белинду Бенчич.

Свитолина проиграла первый сет, взяла второй, а в третьем вела со счетом 4:1, когда соперница отказалась продолжать игру из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Итоговый счет — 5:7, 6:3, 4:1, отказ.

По ходу матча украинка 16 раз подала навылет и допустила 3 двойных ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Бенчич отметилась двумя эйсами и совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В финале Свитолина встретится с победительницей матча между Эшли Барти и Каролиной Плишковой. 0