Хачанов вылетел во втором круге турнира в Париже

Россиянинне сумел пробиться в третий круг турнира Rolex Paris Masters в Париже, призовой фонд которого превышает 5 миллионов евро.

В матче второго круга российского теннисиста за 2 часа и 2 минуты победил немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.

В активе Хачанова 2 реализованных брейк-пойнта из 2 возможных. Немец также сделал 2 брейка. Оба теннисиста выполнили по 17 эйсов и совершили по 3 двойные ошибки.

Штруфф в третьем раунде сыграет с победителем пары Жо-Вильфрид Тсонга — Маттео Берреттини.

Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира после отказа француза Жиля Симона при счете 2:2 в первом сете. Во втором раунде Шаповалов сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. 0