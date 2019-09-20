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    Российская теннисистка отстранена от соревнований на месяц

    WTA
    Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена от соревнований на месяц, сообщает Tennis Integrity Unit.

    Ирина Хромачева
    Ирина Хромачева

    24-летняя спортсменка наказана за то, что предложила другой теннисистке свое место в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. При этом она потребовала призовые за этот матч.

    Изначально планировалось отстранить Хромачеву на три месяца и оштрафовать на три тысячи долларов, но, поскольку за время расследования дальнейших нарушений не последовало, россиянка отделалась дисквалификацией на месяц.

    Наивысшую позицию в рейтинге Хромачева занимала в феврале 2017 года, когда была 89-й мире. 0

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