Российская теннисистка отстранена от соревнований на месяц

Российская теннисисткаотстранена от соревнований на месяц, сообщает Tennis Integrity Unit.

24-летняя спортсменка наказана за то, что предложила другой теннисистке свое место в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. При этом она потребовала призовые за этот матч.

Изначально планировалось отстранить Хромачеву на три месяца и оштрафовать на три тысячи долларов, но, поскольку за время расследования дальнейших нарушений не последовало, россиянка отделалась дисквалификацией на месяц.

Наивысшую позицию в рейтинге Хромачева занимала в феврале 2017 года, когда была 89-й мире. 0