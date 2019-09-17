Потапова стартовала с победы в Сеуле

Российская теннисисткавышла во второй круг турнира в(Южная Корея).

Анастасия обыграла хозяйку кортов Хан На Лэ, получившую уайлд-кард от организаторов, со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Потапова поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт, посеянной под четвертым номером.

В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. 0