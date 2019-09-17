ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»
  • 10:12
    • Кокорин и Мамаев вышли на свободу
  • 11:45
    • «Крыльям Советов» интересен Мамаев
  • 10:57
    • Потапова стартовала с победы в Сеуле
  • 10:44
    • Адвокат: Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
  • 10:29
    • Дуглас Коста выбыл на несколько недель
    Все новости спорта

    Потапова стартовала с победы в Сеуле

    WTA
    Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея).

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    Анастасия обыграла хозяйку кортов Хан На Лэ, получившую уайлд-кард от организаторов, со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

    Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Потапова поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт, посеянной под четвертым номером.

    В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал
  • 08/09/2019 в 18:00
    •
  • Прогноз
  • «Лион» — «Зенит»
  • 1.88
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждать ли нам голов от лидеров Восточной конференции?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сумеет ли СКА в основное время переиграть «Сочи»?
  • «Сочи» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Зенит» и «Лион» много не забьют
  • «Лион» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги 00:150
  • 08:29
    • Костин принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»
  • 08:13
    • Аллегри отказал «Монако»
  • 22:29
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
    «Марсель» Виллаша-Боаша выиграл третий матч кряду Футбол «Марсель» начинает возрождениеРеакция прессы на матч «Монако» — «Марсель» Вчера в 17:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Наполи» остановить действующего чемпиона ЛЧ?
  • 4.08
    •
  • 11:57
    • Бразилия проведет две товарищеские игры в Сингапуре
  • 11:27
    • Блинкова вышла во второй раунд турнира в Гуанчжоу
  • 11:14
    • Игроки «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию перед матчем с «Челси»
    Фрагмент матча Футбол Архитекторы своего провала. «Арсенал» наступил на те же грабли«Канониры» вновь потеряли очки, сыграв вничью с «Уотфордом» Вчера в 11:530
  • 22:04
    • «Динамо» разошлось миром с «Уфой»
  • 21:55
    • Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
  • 21:24
    • «Ак Барс» в Казани обыграл «Северсталь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие