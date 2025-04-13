Атлетик
Райо Вальекано
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Атлетик» на 6 очков оторвался от «Вильярреала». А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 30 матчах.
Атлетик — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баски подписали мировую с «Рейнджерс» (0:0).
До того команда расписала паритет с «Вильярреалом» (0:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Осасуну» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетик» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: Юрий Бершиш — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда не пропускает уже 4 матча кряду.
Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Атлетик» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Баски твердо намерены закрепиться в первой четверке.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Райо Вальекано» на 8 очка отстает от заветной 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Пчёлы» разгромно уступили «Эспаньолу» (0:4).
До того команда уверенно переиграла «Алавес» (2:0). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Серхио Камельо, Абдул Мумин — травмированы.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче не столь стабильны. Да и последняя коллизия получилась уж слишком зычной.
При этом «Райо Вальекано» не преуспевает в плане реализации. «Пчёлы» настреляли всего 33 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.
В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и басков «пчёлы» не могут обыграть уже три с половиной года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пчёлы» постараются зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Пчёлы» в среднем забивают гол за матч
- «Атлетик» не пропускал в 4 своих последних поединках
- Баски в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Баски мотивированы закрепиться в квартете лидеров, так что явно будут активны в атаке.
«Атлетик» нынче выглядит выгодно, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25