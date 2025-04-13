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    Баски сразу прихлопнут «пчёл»

    Атлетик — Райо Вальекано. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Примера, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Райо Вальекано»
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    Горка Гурусета
    13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Апреля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Атлетик» на 6 очков оторвался от «Вильярреала». А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 30 матчах.

    Атлетик — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баски подписали мировую с «Рейнджерс» (0:0).

    До того команда расписала паритет с «Вильярреалом» (0:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Осасуну» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетик» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: Юрий Бершиш — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда не пропускает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Атлетик» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Баски твердо намерены закрепиться в первой четверке.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчёлы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Райо Вальекано» на 8 очка отстает от заветной 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Пчёлы» разгромно уступили «Эспаньолу» (0:4).

    До того команда уверенно переиграла «Алавес» (2:0). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Серхио Камельо, Абдул Мумин — травмированы.

    Состояние команды: «Пчёлы» нынче не столь стабильны. Да и последняя коллизия получилась уж слишком зычной.

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    При этом «Райо Вальекано» не преуспевает в плане реализации. «Пчёлы» настреляли всего 33 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и басков «пчёлы» не могут обыграть уже три с половиной года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пчёлы» постараются зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Пчёлы» в среднем забивают гол за матч

    • «Атлетик» не пропускал в 4 своих последних поединках

    • Баски в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

    Прогноз: Баски мотивированы закрепиться в квартете лидеров, так что явно будут активны в атаке.

    «Атлетик» нынче выглядит выгодно, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Атлетик — Райо Вальекано?

    Матч Атлетик — Райо Вальекано состоится 13 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Атлетик — Райо Вальекано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик — Райо Вальекано?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик — Райо Вальекано?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Атлетик — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 13.04.202522:00. Баски сразу прихлопнут «пчёл»
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