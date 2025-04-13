13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Атлетик» на 6 очков оторвался от «Вильярреала». А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баски подписали мировую с «Рейнджерс» (0:0).

До того команда расписала паритет с «Вильярреалом» (0:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Осасуну» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетик» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: Юрий Бершиш — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда не пропускает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Атлетик» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Баски твердо намерены закрепиться в первой четверке.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Райо Вальекано» на 8 очка отстает от заветной 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Пчёлы» разгромно уступили «Эспаньолу» (0:4).

До того команда уверенно переиграла «Алавес» (2:0). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Серхио Камельо, Абдул Мумин — травмированы.

Состояние команды: «Пчёлы» нынче не столь стабильны. Да и последняя коллизия получилась уж слишком зычной.

При этом «Райо Вальекано» не преуспевает в плане реализации. «Пчёлы» настреляли всего 33 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и басков «пчёлы» не могут обыграть уже три с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пчёлы» постараются зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Пчёлы» в среднем забивают гол за матч

«Атлетик» не пропускал в 4 своих последних поединках

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: Баски мотивированы закрепиться в квартете лидеров, так что явно будут активны в атаке.

«Атлетик» нынче выглядит выгодно, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25