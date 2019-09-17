Блинкова вышла во второй раунд турнира в Гуанчжоу

Россиянкапробилась во второй раунд соревнований категории International в Гуанчжоу.

Проиграв первую партию со счетом 2:6, 21-летняя теннисистка сумела свести матч в решающий сет и повести с брейком в нем. После этого ее соперница из Испании Сара Соррибес-Тормо отказалась от продолжения борьбы.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Блинковой одна подача навылет, восемь двойных ошибок и семь брейков. Ее соперница отметилась пятью двойными ошибками и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Сербии Александра Крунич. 0