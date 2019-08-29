US Open. Победа Гоффена и вылет Квитовой

Фрибет для всех

В четверг, 29 августа, на US Open проходят матчи второго круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Мужчины

Давид Гоффен (Бельгия, 15) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:2, 6:2, 6:2

Бельгиец Давид Гоффен без особых проблем вышел в третий круг US Open, обыграв в матче второго раунда француза Грегуара Баррера — 6:2, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут. За это время 28-летний Гоффин выполнил восемь эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов.

25-летний Баррере дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк.

За право выйти в 1/8 финала турнира 15-й сеяный встретится с победителем противостояния Паблло Карреньа-Буста (Испания) — Ричардас Беранкис

Женщины

Андреа Петкович (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 6:4, 6:4

Немецкая теннисистка Андреа Петкович одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с шестой сеяной соревнований Петрой Квитовой из Чехии — 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты.

Петкович 2 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Квитовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Ига Свентек (Польша) — 3:6, 6:1, 6:3

Представительница Латвии Анастасия Севастова во втором круге US Open одержала волевую победу над полячкой Игой Свентек — 3:6, 6:1, 6:3.

еннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За это время 29-летняя Севастова сделала четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче.

18-летняя Свёнтек дважды брала подачу оппонентки, совершила один эйс и три двойные ошибки.

Следующей соперницей Анастасии Севастовой на US Open будет хорватка Петра Мартич.﻿

Онс Жабер (Тунис) — Александра Соснович (Белоруссия) — 3:6, 6:4, 6:2

Белорусская теннисистка Александра Соснович, проиграла представительнице Туниса Онс Жабер, занимающей 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время 25-летняя Соснович дважды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и две двойные ошибки.

Жабер записала в свой актив четыре брейка и девять эйсов, трижды ошибившись при подаче.

Следующей соперницей тунисской спортсменки в Нью-Йорке будет чешка Каролина Плишкова.﻿

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:4, 6:1

Украинка Даяна Ястремская во втором круге US Open обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:4, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут. За это время 19-летняя Даяна, сделала по четыре брейка и эйса, четырежды ошибившись при подаче.

24-летняя Петерсон один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и пять двойных ошибок.

В третьем круг Даяна встретится с соотечественницей Элиной Свитолиной, которая посеяна под пятым номером. 0