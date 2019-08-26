US Open. Поражение Касаткиной, Медведев играет с Гуннесвараном

Женщины
Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания) — 1:6, 6:4, 2:6
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
В поединке первого раунда россиянка уступила британке Йоханне Конте со счетом 1:6, 6:4, 2:6.
Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Касаткина не подавала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 5. Ее соперница выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.
За выход в третий круг Конта поспорит либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян, либо с австралийкой Присциллой Хон.
Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:1, 6:3
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США.
В своем дебютном поединке на турнире она обыграла австралийку Саманту Стосур со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась чуть больше часа. Александрова выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 7. На счету Стосур 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 7.
Следующей соперницей Александровой станет швейцарка Виктория Голубич или китаянка Чжан Шуай. 0