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    US Open. Поражение Касаткиной, Медведев играет с Гуннесвараном

    Обзор матчей первого игрового дня на Открытом чемпионате США

    US Open ATP WTA Дарья Касаткина Екатерина Александрова Саманта Стосур
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    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В понедельник, 26 августа, на US Open стартовали матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах.

    Женщины

    Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания) — 1:6, 6:4, 2:6

    Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

    В поединке первого раунда россиянка уступила британке Йоханне Конте со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

    Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Касаткина не подавала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 5. Ее соперница выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.

    За выход в третий круг Конта поспорит либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян, либо с австралийкой Присциллой Хон.

    Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:1, 6:3

    Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

    В своем дебютном поединке на турнире она обыграла австралийку Саманту Стосур со счетом 6:1, 6:3.

    Встреча продолжалась чуть больше часа. Александрова выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 7. На счету Стосур 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

    Следующей соперницей Александровой станет швейцарка Виктория Голубич или китаянка Чжан Шуай. 0

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