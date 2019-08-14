Александрова и Кудерметова проиграли в Цинциннати

Россиянкане сумела пробиться в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.

Во втором круге турнира российская теннисистка за 2 часа и 5 минут уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп — 6:3, 5:7, 4:6.

Александрова сделала 12 эйсов (против трех у соперницы)и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Халеп может встретиться с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной, если последняя обыграет американку Мэдисон Киз.

В другом матче второго круга российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех партиях уступила шведке Ребекке Петерсон — 6:2, 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время россиянка сделала 10 эйсов (против пяти у соперницы).

В третьем круге Петерсон сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова — Вань Яфан. 0