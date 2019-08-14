Александрова и Кудерметова проиграли в Цинциннати

Екатерина Александрова
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Во втором круге турнира российская теннисистка за 2 часа и 5 минут уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп — 6:3, 5:7, 4:6.
Александрова сделала 12 эйсов (против трех у соперницы)и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.
В третьем круге Халеп может встретиться с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной, если последняя обыграет американку Мэдисон Киз.
В другом матче второго круга российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех партиях уступила шведке Ребекке Петерсон — 6:2, 5:7, 2:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время россиянка сделала 10 эйсов (против пяти у соперницы).
В третьем круге Петерсон сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова — Вань Яфан. 0