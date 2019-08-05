Медведев стал седьмым в чемпионской гонке АТР

В обновленной версииот 5 августа россиянинподнялся на седьмую строчку.

Ранее уроженец Москвы дошел до финала турнира в Вашингтоне, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

Другие представители России Карен Хачанов и Андрей Рублев занимают 27-е и 52-е места соответственно.

Чемпионская гонка ATP от 5 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3655.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3130.

6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 2070.

7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2005.

8 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980.

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 1775.

10 (9). Александр Зверев (Германия) — 1750.

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27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 965…

52 (52). Андрей Рублев (Россия) — 706. 0