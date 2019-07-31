Хачанов и Рублев покинули турнир в Вашингтоне

Россиянинне смог преодолеть барьер второго круга на турнире в Вашингтоне (США).

В матче второго круга россиянин уступил в трех сетах французу Жо-Вильфриду Цонгу — 4:6, 6:2, 5:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Цонга подал навылет 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Цонга сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Также и Андрей Рублев покинул турнир в Вашингтоне. В матче первого раунда Рублев потерпел поражение от Петера Гойовчика из Германии — 6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:7).

Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. На счету Рублева 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15. Гойовчик подал навылет 17 раз, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

Напомним, Рублев в первом круге должен был играть с австралийцем Бернардом Томичем, но тот снялся с турнира, и его заменил Гойовчик. 0