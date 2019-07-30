Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

Российская теннисисткапробилась во второй круг турнира в Сан-Хосе (США).

В матче первого раунда россиянка разгромила румынку Михаэлу Бузарнеску — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 64 минуты. На счету Касаткиной 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Бузарнеску ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт.

В 1/8 финала Касаткина встретится с первой сеяной украинкой Элиной Свитолиной.

Также дальше прошла россиянка Варвара Грачева, которая победила соотечественницу Анну Блинкову. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и закончилась со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

А вот другая российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла преодолеть первый круг турнира в Сан-Хосе.

Она уступила представительница Греции Марии Саккари со счетом 1:6, 4:6. 0