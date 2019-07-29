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    Рублев поднялся в топ-50 рейтинга АТР

    ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев
    В обновленном рейтинге ATP от 29 июля российский теннисист Даниил Медведев опустился на 10-ю строчку.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Его соотечественник Андрей Рублев, проигравший в финале турнира в Гамбурге грузину Николозу Басилашвили, поднялся на 49-ю позицию.

    Лидером рейтинга является представитель Сербии Новак Джокович.

    Рейтинг АТР от 29 июля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4415
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045
    7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040
    8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890
    9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2625
    10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2625
    49 (78). Андрей Рублев (Россия) — 996. 0

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