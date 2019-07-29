Рублев поднялся в топ-50 рейтинга АТР

Андрей Рублев
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Его соотечественник Андрей Рублев, проигравший в финале турнира в Гамбурге грузину Николозу Басилашвили, поднялся на 49-ю позицию.
Лидером рейтинга является представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг АТР от 29 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4415
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2625
10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2625
… 49 (78). Андрей Рублев (Россия) — 996. 0