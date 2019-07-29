Рублев поднялся в топ-50 рейтинга АТР

В обновленном рейтинге ATP от 29 июля российский теннисистопустился на 10-ю строчку.

Его соотечественник Андрей Рублев, проигравший в финале турнира в Гамбурге грузину Николозу Басилашвили, поднялся на 49-ю позицию.

Лидером рейтинга является представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 29 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4415

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2625

10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2625

… 49 (78). Андрей Рублев (Россия) — 996. 0