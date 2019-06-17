Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле

Российский теннисистс уверенной победы стартовал на турнире в немецком Халле.

Карен Хачанов chengduopentennis.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Хачанов, который посеян на турнире под третьим номером, в первом круге в двух сетах обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича — 7:6 (7:5), 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. На счету Хачанова 10 эйсов, 1 ошибка при подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. У Кецмановича 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит победителем противостояния между немцем Яном-Леннардом Штруффом и Ласло Джере из Сербии. 0