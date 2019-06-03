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    Джокович разгромил Штруффа на «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос ATP Новак Джокович  Кеи Нисикори Бенуа Пэр
    Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В поединке четвертого раунда первый номер посева разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

    Встреча продолжалась чуть больше полутора часов. На счету Джоковича 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-поинтов из 7. Штруфф отметился 4 подачами навылет и 3 двойными ошибками.

    Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия) — Александр Зверев (Германия).

    В еще одном матче Кеи Нисикори сломил сопротивление француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.

    Теннисисты доигрывали поединок, который был перенесен из-за наступления темноты при счете 2-1 по сетам в пользу японца.

    Продолжительность встречи составила 3 часа 58 минут. На счету Нисикори 3 эйса, 6 двойных ошибок и 10 брейк-поинтов из 19. Пэр отметился 8 подачами навылет, 15 двойными ошибками и 5 брейками.

    За выход в полуфинал Нисикори поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем. 0

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