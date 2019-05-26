«Ролан Гаррос». Провал Кузнецовой, стартовые успехи Федерера и Потаповой

Фрибет для всех

26 мая в Париже стартовал второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Мужчины

Грегор Димитров (Болгария) — Ян Типсаревич (Сербия) — 6:3, 6:0, 3:6, 6:7, 6:4

Болгарский теннисист Григор Димитров на старте «Ролан Гаррос» обыграл за 3 часа серба Янко Типсаревича — 6:3, 6:0, 3:6, 6:7, 6:4

Димитров записал в свой актив девять брейков и 12 эйсов, восемь раз ошибившись при подаче.

Типсаревич, занимающий 317-е место в мировой классификации, пять раз брал подачу соперника, совершил три эйса и четыре двойные ошибки.

Во втором круге турнира Димитров померится силами с хорватом Марином Чиличем.

Кей Нисикори (Япония) — Кентен Алис (Франция) — 6:2, 6:3, 6:4

Японский теннисист Кей Нисикори вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв хозяина кортов Кентена Алиса (WC) со счётом 6:2, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

За выход в третий круг соревнований седьмая ракетка мира поспорит с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Петер Гоёвчик (Германия).

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:4, 6:4

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

Третья ракетка соревнований за час и 40 минут нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 6:4, 6:4.

Федерер 5 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. 24-летний Сонего подал 3 эйса, избежал двойных ошибок и 1 раз взял подачу соперника.

В следующем матче Федерер сыграет с «лаки лузером» Оскаром Отте из Германии, который в своём стартовом матче взял верх над Малеком Жазири из Туниса со счётом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.

Николя Маю (Франция) — Марко Чеккинато (Италия) — 2:6, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4

Французский теннисист Николя Маю нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Марко Чеккинато со счётом 2:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут.

Маю, получивший «уайлд-кард» от организаторов, 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

Чеккинато подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Маю сыграет с победителем матча между голландцем Робином Хасе и немцем Филиппом Кольшрайбером.

Женщины

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Тейлор Таунсенд (США) — 5:7, 6:2, 6:2

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в первом круге победила американку Тейлор Таунсенд со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался почти два часа.

9-й номер рейтинга WTA, 25-летняя Гарбин, записала в свой актив по пять брейков эйсов, дважды ошибившись при подаче.

23-летняя Таунсенд, занимающая 96-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу оппонентки, совершила пять эйсов и две двойные ошибки.

В следующем раунде Мугуруса сыграет со шведкой Юханной Ларссон.

Мугуруса является двукратной победительницей турниров Большого шлема, 25-летняя испанка выигрывала «Ролан Гаррос»-2016 и Уимблдон-2017.

Кристина Кучова (Словакия, Q) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 6:2

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче первого круга Ролан Гаррос уступила представительнице Словакии Кристине Кучовой.

Кузнецова проиграла со счетом 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 9 минут. Россиянка выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Ее соперница совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Лаура Зигемунд (Германия) — София Жук (Россия, Q) — 6:3, 6:3

Еще одна россиянка Софья Жук в первом круге проиграла немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Жук допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. На счету Зигемунд четыре ошибки при подаче и три реализованных брейка.

Анастасия Потапова (Россия) — Ангелик Кербер (Германия, 5) — 6:4, 6:2

Россиянка Анастасия Потапова за час и 15 минут переиграла в двух сетах пятую сеяную соревнований немку Ангелик Кербер — 6:4, 6:2.

Россиянка записала на свой счет 28 активно выигранных мячей, немка заработала 16 виннерсов. Обе теннисистки совершили по 21 невынужденной ошибке.

Следующей соперницей 18-летней Потаповой станет победительница пары Ван Яфань (Китай) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Элина Свитолина (Украина) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 6:3

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла за час и 15 минут американку Винус Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

На счету украинки три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.

У Винус Уильямс один эйс, три ошибки на подаче и реализовал четыре брейка из семи.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой. 0