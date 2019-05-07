Джокович вышел в третий круг турнира в Мадриде

Новак Джокович
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Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. На счету Джоковича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 3 из 3. Фритц отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.
Следующим соперником серба станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо лучший в матче Жереми Шарди (Франция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. 0