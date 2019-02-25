Потапова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA от 25 февраля японская теннисисткасохранила первую позицию в рейтинге, чешкаподнялась на третью строчку, голландка— на седьмую.

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Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, опустившаяся на одну строчку. Две позиции потеряла Мария Шарапова.

Значительный скачок совершила Анастасия Потапова, которая прибавила 15 мест после успешного выступления в Будапеште, где он дошла до полуфинала.

Рейтинг WTA. 25 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727.

3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5605.

4 (3). Слоан Стивенс (США) — 5307.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900.

7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885.

8 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 4880.

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406.

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14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2985...

29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

59 (64). Екатерина Александрова (Россия) — 964...

70 (71). Евгения Родина (Россия) — 821...

72 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 799...

75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...

77 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 751...

81 (77). Вера Звонарёва (Россия) — 746...

100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) — 609. 0