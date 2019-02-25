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    Потапова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

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    В обновленном рейтинге WTA от 25 февраля японская теннисистка Наоми Осака сохранила первую позицию в рейтинге, чешка Петра Квитова поднялась на третью строчку, голландка Кики Бертенс — на седьмую.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
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    Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, опустившаяся на одну строчку. Две позиции потеряла Мария Шарапова.

    Значительный скачок совершила Анастасия Потапова, которая прибавила 15 мест после успешного выступления в Будапеште, где он дошла до полуфинала.

    Рейтинг WTA. 25 февраля

    1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871.
    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727.
    3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5605.
    4 (3). Слоан Стивенс (США) — 5307.
    5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145.
    6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900.
    7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885.
    8 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 4880.
    9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
    10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406.
    ...
    14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2985...
    29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716...
    32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
    59 (64). Екатерина Александрова (Россия) — 964...
    70 (71). Евгения Родина (Россия) — 821...
    72 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 799...
    75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
    77 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 751...
    81 (77). Вера Звонарёва (Россия) — 746...
    100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) — 609. 0

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