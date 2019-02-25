Потапова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, опустившаяся на одну строчку. Две позиции потеряла Мария Шарапова.
Значительный скачок совершила Анастасия Потапова, которая прибавила 15 мест после успешного выступления в Будапеште, где он дошла до полуфинала.
Рейтинг WTA. 25 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727.
3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5605.
4 (3). Слоан Стивенс (США) — 5307.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900.
7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885.
8 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 4880.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406.
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14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2985...
29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
59 (64). Екатерина Александрова (Россия) — 964...
70 (71). Евгения Родина (Россия) — 821...
72 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 799...
75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
77 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 751...
81 (77). Вера Звонарёва (Россия) — 746...
100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) — 609. 0