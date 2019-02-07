Касаткина обыграла Баррицу в матче Кубка Федерации

Теннисисткапринесла сборной России второе очко в матче Кубка Федерации с командой Дании.

Россиянка за час и 17 минут обыграла датскую теннисистку Карен Баррицу со счетом 6:0 6:4.

Касаткина в этой встрече один раз подала на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Баррица записала на свой счет один эйс, реализовала один брейк-пойнт из семи, а также совершила одну двойную ошибку.

Счет в матче Россия — Дания стал 2-0. Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла Клару Таусон со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Следующими на корт в парной встрече выйдут Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова , которые встретятся с Карен Баррицей и Марией Йесперсен.

Отметим, что результат парной встречи не повлияет на итоговый исход матча. 0