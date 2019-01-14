Маррей: Постараюсь продолжить карьеру

Британский теннисистпрокомментировал свое поражение в первом круге

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В пяти партиях он уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

«Спасибо всем, кто посетил наш матч. Люблю этот турнир. Если я провел последнюю игру в Мельбурне, то могу сказать, что отдал все свои силы и выступил хорошо. Могу поздравить соперника.

Постараюсь продолжить карьеру. Чтобы играть дальше, необходимо провести операцию. Не думаю, что смогу удержаться на прежнем уровне, но сделаю все для этого», — цитирует Маррея пресс-служба Australian Open.

Ранее сообщалось о том, что Маррей может завершить карьеру в нынешнем сезоне из-за травмы бедра. 0