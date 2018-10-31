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    Зверев и Димитров пробились в третий круг «Мастерса» в Париже

    ATP Григор Димитров Роберто Баутиста-Агут
    Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

    Александр Зверев
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    В поединке второго раунда четвертый номер посева обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:4, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Зверев отметился 4 эйсами, 5 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-поинтов из 13. На счету Тиафо 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 10.

    За выход в четвертьфинал Зверев поборется с победителем пары Фелисьяно Лопес (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 12).

    В другом матче болгарин Григор Димитров переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 7:6 (12:10), 6:4.

    Продолжительность поединка составила 1 час и 36 минут. Победитель матча отметился 13 эйсами, 6 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-поинтов из 6. На счету Баутиста-Агута 3 эйса и 2 реализованных брейк-поинта из 4.

    В следующем круге Димитров встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. 0

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