Зверев и Димитров пробились в третий круг «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисиствышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

В поединке второго раунда четвертый номер посева обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Зверев отметился 4 эйсами, 5 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-поинтов из 13. На счету Тиафо 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 10.

За выход в четвертьфинал Зверев поборется с победителем пары Фелисьяно Лопес (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 12).

В другом матче болгарин Григор Димитров переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 7:6 (12:10), 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час и 36 минут. Победитель матча отметился 13 эйсами, 6 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-поинтов из 6. На счету Баутиста-Агута 3 эйса и 2 реализованных брейк-поинта из 4.

В следующем круге Димитров встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. 0