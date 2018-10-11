Джокович уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Сербский теннисиствышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

В поединке третьего круга второй номер посева обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:4, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Джокович выполнил 7 подач навылет и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

На счету Чеккинато 3 эйса, 3 двойные ошибки. Два своих брейк-поинта он не реализовал.

Следующим соперником Джоковича станет южноафриканец Кевин Андерсон или грек Стефанос Циципас.

Еще одну четвертьфинальную пару сформировали Кайл Эдмунд и Александр Зверев. Британец победил чилийца Николаса Джарри (7:6 (7:5), 6:3), а немец — австралийца Алекса де Минора (6:1, 6:4). 0