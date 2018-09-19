Павлюченкова покинула турнир в Токио

Российская теннисисткане смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Токио (Япония).

В трех партиях россиянка уступила представительнице Франции Каролин Гарсии, посеянной под вторым номером, со счетом 4:6, 6:2, 5:7.

27-летняя уроженка Самары, занимающая 28-ю строчку в рейтинге WTA, 9 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка. В третьем сете Павлюченкова упустила три матчбола и не смогла реализовать подачу на матч.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролин Возняцки. 0