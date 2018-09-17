Касаткина и Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA

Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп, за которой следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер.
Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах.
Другая представительница России Евгения Родина, проигравшая в первом круге турнира в Квебеке, поднялась на три строчки и стала 84-й.
Рейтинг WTA от 17 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5975,
3 (3). Анжелик Кербер (Германия) — 5425,
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725,
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555,
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 4115,
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105,
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912,
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…
24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585,
42 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…
84 (87). Евгения Родина (Россия) — 749…
86 (89). Елена Веснина (Россия) — 742. 0