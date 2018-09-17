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    Касаткина и Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA

    WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Анжелик Кербер Каролин Гарсия Петра Квитова Элина Свитолина Наоми Осака Каролина Плишкова Слоан Стивенс Елена Остапенко Дарья Касаткина Мария Шарапова Анастасия Павлюченкова Екатерина Макарова Евгения Родина Елена Веснина
    Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп, за которой следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер.

    Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах.

    Другая представительница России Евгения Родина, проигравшая в первом круге турнира в Квебеке, поднялась на три строчки и стала 84-й.

    Рейтинг WTA от 17 сентября:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5975,
    3 (3). Анжелик Кербер (Германия) — 5425,
    4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725,
    5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585,
    6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555,
    7 (7). Наоми Осака (Япония) — 4115,
    8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105,
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912,
    10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787…
    13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…
    24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…
    28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585,
    42 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…
    84 (87). Евгения Родина (Россия) — 749…
    86 (89). Елена Веснина (Россия) — 742. 0

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