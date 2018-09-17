Касаткина и Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

Дарья Касаткина b.dk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп, за которой следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер.

Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах.

Другая представительница России Евгения Родина, проигравшая в первом круге турнира в Квебеке, поднялась на три строчки и стала 84-й.

Рейтинг WTA от 17 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5975,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) — 5425,

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725,

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555,

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 4115,

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105,

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912,

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787…

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…

24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585,

42 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…

84 (87). Евгения Родина (Россия) — 749…

86 (89). Елена Веснина (Россия) — 742. 0